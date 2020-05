Mertens e Callejon, giunti insieme, potrebbero andar via insieme

Sette anni fa Mertens e Callejon sono arrivati insieme all’ombra del Vesuvio ed esiste una concreta possibilità che possano andare via, insieme. Per lo spagnolo appare quasi certo, secondo le pagine de La Gazzetta dello Sport, le possibilità che resti sono praticamente zero. Situazione complicata per il belga, ma vorrebbe che si risolvesse in maniera bonaria la questione multe, cosa sulla quale De Laurentiis sembrerebbe essere irremovibile. Si legge: “De Laurentiis è irremovibile sulla questione multe che impedirebbe, adesso, la firma di Mertens, sul quale c’è il Chelsea. Callejon, zero possibilità di restare. A lui sono interessate Valencia, Siviglia e Atletico Madrid”.