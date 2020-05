Mario Giuffredi (ag. Fifa): “Hysaj non rinnoverà con il Napoli. Sepe? Andò via per colpa di Sarri”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol” condotto da Valter De Maggio è intervenuto l’agente Fifa Mario Giuffredi sul futuro dei suoi assistiti. “Hysaj? Venti giorni fa abbiamo comunicato al Napoli che non rinnoverà, vuole fare una nuova esperienza calcistica. Ora sta al club trovargli una squadra per la prossima stagione, poi sappiamo che nel mercato tutto può accadere. Su Mario Rui e Di Lorenzo invece ne stiamo parlando con la società azzurra per i rinnovi. La pandemia condizionerà il mercato? Il calcio è la terza azienda del paese, mi sembra un’esagerazione, potrebbe esserci un rallentamento, ma non al punto di bloccarlo definitivamente. Su Sepe dico che è sempre piaciuto al d.s. Giuntoli, anche all’attuale allenatore Gattuso, andò via per colpa di Sarri. Se Luigi dovesse venire se la giocherebbe per il posto da titolare, mi sento offeso chi pensa che lui possa essere il secondo o il terzo del Napoli, perchè vuol dire che non avete visto le sue prestazioni con il Parma”.

La Redazione