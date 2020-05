La cancelliera Merkel dice sì: la Bundesliga riparte

La Merkel dà il via libera. «La Bundesliga può riprendere da metà maggio», ha annunciato la cancelliera tedesca dando l’ok anche per la ripresa della Zweite Bundesliga, la serie B tedesca. Il calcio in Germania può quindi ripartire rispettando il protocollo elaborato tra Federcalcio, Lega e commissione medica. Oggi la riunione della Lega tedesca per fissare la ripresa del campionato: si potrebbe ripartire il 15 maggio, oppure la settimana successiva il 22. «Dobbiamo essere grati al governo per la decisione e accettarla con umiltà», ha commentato così la notizia il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge.

Il Mattino