Il centro sportivo sarà blindato, chiusi gli uffici, gli spogliatoi e gli altri locali

Gli azzurri dovranno arrivare al campo già pronti, allenarsi in maniera individuale evitando contatti e poi andranno via facendo la doccia a casa. Il lavoro per grandi linee è già programmato con i contatti in videochiamata tra Gattuso e gli azzurri: così i calciatori si sono mantenuti in forma in questo mese e mezzo di allenamenti a casa per la quarantena. Il responsabile marketing Formisano ha svolto in questi giorni il lavoro di coordinamento degli interventi da fare per la sicurezza dei calciatori e tra questi la sanificazione del centro sportivo.

Fonte: Il Mattino