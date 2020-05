Covid 19 – Napoli: tamponi negativi, ma manca ancora un azzurro all’appello

Tutti negativi i tamponi per il Covid 19 degli azzurri, solo quello di Karnezis verrà analizzato oggi perché non è stato possibile farlo ieri per problemi tecnici (in giornata, quindi, è atteso anche l’esito di quello del portiere greco). I calciatori effettueranno oggi il secondo ciclo di tamponi a distanza di 48 ore per avere l’ok al via libera definitivo per la ripresa degli allenamenti individuali fissati per sabato a Castel Volturno. Previsti oggi anche i test sierologici.

I primi controlli sono stati effettuati martedì nelle abitazioni dei calciatori e del tecnico Gattuso e degli uomini dello staff: il Napoli ha sottoscritto il protocollo con la facoltà di medicina e l’azienda sanitaria della Federico II. I tamponi sono stati controllati dai medici, coordinati da Luigi Califano, presidente della facoltà di Medicina, e dalla professoressa Maria Triassi del Dipartimento di Sanità Pubblica e tra i responsabili dell’Unità di crisi alla Federico II. Sono stati sottoposti a tamponi anche tutti quelli che entreranno a contatto con i calciatori e cioè dirigenti, medici e fisioterapisti. Fonte: Il Mattino