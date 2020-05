Continua la corte del Real Madrid per Fabian. Il Napoli però non è d’accordo

Prima della sosta a causa della pandemia, Fabian Ruiz aveva realizzato due splendide reti a giro, contro l’Inter in Coppa Italia e a Brescia in campionato, entrambe hanno portato tre punti. Non c’è da essere sorpresi che tra le pretendenti per il centrocampista spagnolo ci sia il Real Madrid, confermato dal suo agente Alvaro Torres. Il suo contratto scade nel 2023, ancora tanto tempo, ma il Napoli non è d’accordo nel venderlo quest’estate. L’ex del Betis Siviglia è tra i calciatori intoccabili nella lista di Gattuso e si punta a blindarlo a doppia mandata. Magari un’operazione alla Lavezzi, farlo restare un altro anno e poi eventualmente venderlo, a meno che non si arrivi ai 100 milioni che chiede AdL. I blancos ci pensano, ma al momento gli azzurri rispondono picche.

La Redazione