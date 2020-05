Compleanno Dries, un tifoso del Milan strizza l’occhio

Tanti auguri (in quarantena), Dries. E soprattutto: “Resta con noi”. Ieri, giorno del trentatreesimo compleanno di Mertens, il popolo azzurro è venuto allo scoperto senza mezzi termini. Occasione troppo ghiotta, del resto. E così il profilo Instagram del re del San Paolo è stato letteralmente inondato di messaggi celebrativi mixati con un appello inevitabile: rinnova e continua a giocare con il Napoli. Sì, i tifosi azzurri non hanno chiesto altro, quasi come se il regalo toccasse al festeggiato e non viceversa, e forse non è un caso che un tifoso del Milan, perfettamente consapevole della portata dell’amore e dei sentimenti in ballo, abbia scelto di pronunciarsi così: “Tanti auguri Dries. Sarebbe bello vederti in rossonero anche se mi dispiacerebbe se la tua storia con il Napoli finisse”. L’ultimo dei romantici.

Fonte: CdS