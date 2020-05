Cistana: “Ho tolto le stampelle e il gesso, Ramos è il mio idolo”

Il difensore del Brescia, Andrea Cistana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al profilo Che Fatica la Vita da Bomber, durante una live Instagram: “Sto bene, ho una bella cicatrice, pensavo fosse più piccola. Il difensore del Brescia, Andrea Cistana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al profilo Che Fatica la Vita da Bomber, durante una live Instagrame ora riesco un po’ a camminare, a piccoli passi. Non vedo l’ora arrivi il 18 per fare la riabilitazione al campo. Il fisioterapista per ora mi segue a casa”.

Chi è il giocatore più forte in questo momento?

“Per completezza dico Cristiano Ronaldo. Ha tutto, non gli manca niente”.

A chi si ispira?

“Mi è sempre piaciuto Sergio Ramos”.

Cosa pensa di Tonali?

“È forte. Quando ci giochi insieme non hai la percezione che sia un classe 2000. I 2000 hanno finito ques’tanno di giocare in primavera. Sia come si atteggia, sia come personalità a livello tecnico e tattico sembra che Sandro abbia già giocato 300 partite in Serie A. Il nuovo Pirlo? Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo, però secondo me è più un giocatore di gamba, di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Gli auguro di poter raggiungere grandi obiettivi”.

A chi si paragona?

“Faccio fatica. Come stile di gioco un po’ a Leonardo Bonucci. Sono meno roccioso, mi piace giocare più in anticipo con la palla al piede”.

Si parla della possibilità che possa andare al Napoli.

“Uno dei miei migliori amici è napoletano. Andrei a trovarlo a Scampia”.