CdS – “Resta con noi. Jamme Ciru’,non può finire così!”

Jamme Ciru’ . E’ stato questo, letteralmente, lo slogan più letto ieri in calce all’ultima foto postata da Mertens sul suo profilo: quella in cui tiene il pallone della Champions in equilibrio sulla bocca, fino a dare l’impressione di un bacio.

Quella di una dichiarazione urlata in piena quarantena: “Miss you my love”. Mi manchi amore mio.

Ecco, quella del rinnovo e dunque del pericolo di un addio per sempre è proprio una questione da innamorati. Non esiste altro modo per definirla: la città e la sua gente amano Dries alla follia, senza dubbio ricambiati, e in occasione del suo compleanno non hanno fatto altro che ribadirlo e confermarlo.

Con tutto il rispetto delle distanze sociali e social. Fonte: CdS