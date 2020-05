Anche il Napoli si inserisce nell’asta di Belotti. Il granata piace molto a DeLa

L’attaccante del Torino Andrea Belotti continua ad attirare l’attenzione di molti club. Il calciatore ha una clausola da 100 milioni, ma con l’emergenza sanitaria il valore del suo cartellino è nettamente diminuito. Il Gallo ha molte pretendenti attorno a se, seguito dal Milan che lo cerca da tempo, ma anche il Napoli lo segue, Gattuso lo vede come possibile sostituto di Arek Milik. Il capitano granata piace molto al presidente De Laurentiis per la serietà e la sue grandi doti da prima punta in area di rigore. La Fiorentina è un altro club interessato, tant’è che lo scorso anno ha presentato un’offerta da 40 milioni che il presidente granata non ha nemmeno preso in considerazione. Cairo considera Belotti incedibile, ma sarebbe disposto a trattare dai 50/60 milioni per il suo attaccante che considera una vera e propria bandiera granata.