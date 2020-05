Questo è quello che è stato postato dal giornalista Carlo Alvino, sul proprio profilo Twitter:

“Se il Governo continua nel non decidere, il mondo del calcio è pronto a portare in Tribunale Palazzo Chigi. E’ questa la clamorosa decisione dei presidenti favorevoli alla ripresa del campionato in assoluta sicurezza. La salute è al primo posto ma se partono tutte le attività non si capisce perchè non dovrebbe ripartire il calcio controllato e a porte chiuse”.