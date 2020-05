Allenamenti, c’è una data per quelli di gruppo. Sabato si inizierà con il pallone, poi la parte tecnica

Il gruppo di lavoro sarà ristretto il più possibile, gli azzurri si alleneranno individualmente sui tre campi di Castel Volturno, quattro in ogni campo con la necessaria distanza di sicurezza: Gattuso vigilerà da lontano la seduta atletica individuale e tecnica con il pallone. Già, perché il pallone verrà utilizzato fin dai primi giorni proprio per riattivare il più velocemente possibile anche la parte tecnica, oltre che quella atletica. Ripresa prevista per sabato e cioè dopo che si avrà il quadro completo dopo i due test: gli allenamenti individuali proseguiranno domenica e la prossima settimana. Fondamentali saranno ora le direttive che emergeranno dal protocollo sanitario della Figc che sarà esaminato oggi dal comitato scientifico, in vista poi della ripresa degli allenamenti di gruppo prevista per il 18. Fonte: Il Mattino