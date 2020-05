Al via i tamponi: un positivo asintomatico nel Torino

Il calcio “è ripartito” dai tamponi ai calciatori ed in seguito a questi test effettuati in serie A è emerso un positivo nel Torino. «Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino, è emersa una positività al Covid-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato», ha scritto il club granata in una nota, senza rendere note le generalità del tesserato. Invece Dybala è guarito. «La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!», queste le parole dell’attaccante della Juventus, su Instagram dopo la guarigione, con una foto al sole su un prato a braccia aperte.

