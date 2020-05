Tommasi (AIC): “Calciatori e calciatrici vogliono ricominciare a fare il proprio lavoro”

PROTOCOLLI COME GARANZIA

Medesimi concetti li ha espressi pure Calcagno, vice di Tommasi (AIC). «In questi mesi, abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi per farci trovare pronti per un’eventuale ripartenza. Stiamo procedendo a piccoli passi, augurandoci che possa esserci anche per il calcio la fase due, perché i calciatori e le calciatrici vogliono ricominciare in sicurezza a fare il proprio lavoro. Inoltre, stiamo creando un fondo solidaristico per tutelare queste categorie perché non possiamo permetterci che siano proprio i soggetti più deboli a pagare il prezzo più alto».

Intanto, dalla Germania è rimbalzata la notizia di 10 nuovi contagi tra le squadre. «Si deve partire dal presupposto che ci dobbiamo affidare alla comunità scientifica e dovranno essere i protocolli redatti dai medici a dirci come comportarci in questi casi». Fonte: CdS