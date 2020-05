ADL e la maglia di Mertens: una sorta di calumet della pace

Nei giorni scorsi si è appreso che la maglia che Dries Mertens aveva messo all’asta per beneficenza nel progetto solidale “Je sto vicino a te”. Quella con cui il folletto belga aveva giocato la sfida con il Barcellona, era stata acquistata dal presidente De Laurentiis a nome del Napoli. Ma c’è un’ipotesi che oggi si legge su La Repubblica che può apparire quasi come un segnale di distensione: il patron vuole ridare la maglia al calciatore. Si tratta della casacca del record di gol, non una qualsiasi…Una sorta di voglia di firmare una pace, anche se di guerra non si è mai trattato, una specie di calumet. D’altra parte Mertens non ha mai veramente detto di voler andar via, per cui tutti sperano ancora che decida di restare. Anche il patron.