Vulpis: “I presidenti di oggi sono tutti gestori, non investono un euro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcel Vulpis, direttore Sport Economy: “CVC è un fondo internazionale che investe da diverso tempo. Che possa essere interessato ad investire nel mondo del calcio, credo di sì, di solito questi fondi fanno investimenti su settori in cui si ha l’obiettivo di non rimanere all’infinito. Ho fatto una serie di verifiche ed uno degli esperti mi ha scritto dicendo: “E’ una mezza bufala, da verificare”. Se io fossi CVC Capital Partners non entrerei in Serie A, ma in Premier League. Mi aspetto una conferma o una disdetta, entro 72 ore per capirne qualcosa in più. Ancora oggi il mondo del calcio non ragiona mai con le proprie gambe, vogliono sempre la pappa pronta. Tolte Udinese, Juventus e Sassuolo perché non si fanno progetti sui nuovi stadi? Con tutto il rispetto per Ferrero che mi sta simpaticissimo, ma se lo si fa come lo fa lui cioè il gestore senza mettere un euro, allora posso andare anche io. Qual è il valore di queste persone? Che si fanno un giro in televisione? L’ultimo vero presidente è stato Moratti e prima Berlusconi, adesso sono tutti gestori”.