Chiariello: “Ecco una delle mosse della Serie A per rispondere alla crisi”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Private equity, sono quelle società che usano una tecnica di investimento che serve per finanziare società che non sono quotate in borsa e che hanno un elevato potenziale di crescita non espresso. Queste società intervengono partecipando al capitale sociale. E poi disinvestono ottenendo un guadagno. Hanno in genere una durata massima di 3-5 anni, le loro partecipazioni. Uno dei leader è la CVC Capital Partners che è londinese. Gestisce 50 miliardi con 300 investitori mondiali ed è già entrata in Italia in vari settori: ha comprato il vecchio e defunto totocalcio. Un’attività decotta che prima era un’istituzione e che si vuole rilanciare. Capital Partners è interessatissimo a gestire i diritti tv garantendo ricavi stabili per il decennio: ecco una delle mosse con cui la Serie A vuole rispondere alla crisi”.