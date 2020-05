La UEFA ha un piano chiaro ma anche due alternative pronte

TAGLI AI FORMAT?

Le tre settimane necessarie per finire le coppe potrebbero essere ancora di meno se la Uefa deciderà di accorciare i format e, scontentando le tv, di non disputare tutti gli incontri attualmente in programma.

Di questa eventualità ha parlato a Blic uno dei vice presidenti della Uefa, il serbo Zoran Lakovic: «Stiamo monitorando la situazione sanitaria in Europa e abbiamo una serie di scenari su come far proseguire la Champions League e l’Europa League. Lo scenario attuale, che abbiamo illustrato a tutte le federazioni e ai club, è che la competizione continui ad agosto, con le finali programmate alla fine del mese. Quindi, questo è uno scenario che è ancora valido e sul quale stiamo lavorando. Ci auguriamo che questa ipotesi non cambi, ma in tal caso abbiamo alcune alternative pronte. L’obiettivo era e rimane completare la stagione».

Naturalmente il riferimento è ad eventuali Final Eight o alle Final Four, due piani che per il momento sono nel cassetto, ma che potrebbero saltar fuori. Fonte: CdS