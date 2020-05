Per il calcio è un momento decisivo per capire se si potrà riprendere o meno a livello agonistico. In questi minuti sono usciti i dati dei primi test sui tamponi in casa Napoli. Dal collega di Tv Luna Carlo Alvino, nel corso del programma “Pane al pane vino Alvino”, sono risultati quasi tutti negativi, domani per mera sicurezza verrà fatto al portiere Karnezis. Domani secondi test dei tamponi e tra sabato e lunedì si tornerà agli allenamenti singoli.

La Redazione