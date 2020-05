Tamponi: oggi i primi risultati. Per un azzurro è il secondo, la tabella di marcia

Ieri il primo passo. Oggi i risultati saranno già pronti e domani altri tamponi. Per tutti. Ma non solo: quella di giovedì sarà la giornata del secondo tampone ma anche per i test sierologici e per i prelievi di sangue di routine che non possono essere fatti in sede e quindi vengono eseguiti a domicilio.

I medici si sono divisi i calciatori per aree in cui vivono. Llorente è al suo secondo tampone: quando non era ancora scoppiata l’emergenza, la settimana prima della gara con il Barcellona, il suo stato febbrile aveva spinto i medici a sottoporlo a test. Che risultò, ovviamente, negativo. Tant’è che venne poi reintregrato nel gruppo. Alessandro Formisano, il responsabile marketing, sta svolgendo il lavoro di coordinamento degli interventi da fare per la sicurezza sia dei calciatori che del centro tecnico. È lui che ha selezionato i laboratori per i tamponi, siglando il protocollo d’intesa con il Policlinico (il Napoli ha fatto numerose donazioni durante l’emergenza Coronavirus a diverse strutture ospedaliere).Fonte: Il Mattino