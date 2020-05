SSCN – E’ il compleanno dello scugnizzo/folletto: “Auguri, Dries Mertens!”

Inutile nascondersi: è uno degli ultimi, veri idoli della tifoseria partenopea. Una tifoseria che aspetta da tempo il fatidico rinnovo, fermatosi tra discussioni, questioni “legali” ammutinamenti, ingaggi e clausole. Anche la SSCN lo sa e lo stesso presidente De Laurentiis non può non concordare con il fatto che sostituir Dries Mertens non sarebbe affatto facile. Per il momento il club azzurro, attraverso una serie di immagini, augura, al proprio scugnizzo/folletto, un BUON COMPLEANNO!