Anche la Roma ritorna in campo per gli allenamenti: la data è il 7 Maggio!

Dopo questi giorni di test fisici, giovedì 7 maggio anche la Roma riprenderà gli allenamenti, con i tesserati divisi in turni. Al loro arrivo saranno sottoposti alla misurazione della temperatura dal personale medico, per poi effettuare la seduta individuale da svolgere nei tre campi in erba a disposizione,seguendo l’iter relativo al distanziamento sociale. Al termine dell’allenamento i giocatori faranno ritorno nelle loro stanze, per farsi la doccia e lasciare il centro sportivo.

Fonte: GianlucadiMarzio.com