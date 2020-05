Questione di look barbuto e Rino Gattuso “buca” il web

Qualcuno lo ha definito “voto”. Barba folta, quasi da eremita. La promessa di Gennaro Gattuso di non tagliarla fino al rientro in campo. Per il momento, il suo faccione, barbuto buca il web con il suo ultimo look. Una diretta Instagram con il pizzaiolo Vincenzo Capuano, e lo screenshot del viso del tecnico azzurro ha fatto il giro dei social. Con tanti commenti, anche lusinghieri per l’allenatore. Resta da vedere alla ripresa degli allenamenti, fissata, salvo sorprese, per questo weekend, come si ripresenterà Gennaro Gattuso. Anche perché non è l’unico a sfoggiare un look diverso sotto il lockdown. Callejon nei giorni scorsi, in un’altra diretta Instagram, postata dalla moglie Marta, mentre palleggiava era apparso con un paio di baffi inediti, lui che pure ha abituato i tifosi napoletani a cambi di look come la capigliatura biondo platino o argentata. Gattuso in questi giorni si è sentito molto con i suoi ex compagni, tanto che Pirlo parlando con Vieri aveva spoilerato l’aspetto di Rino: («Dovresti vedere in che stato è , ha una barba immensa”).

Il Mattino