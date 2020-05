Punto interrogativo sul futuro in azzurro di Alex Meret

Le gerarchie in casa Napoli, con l’avvento di Gattuso in panchina, sono cambiate. Non è più Alex Meret il titolare a difesa dei “pali azzurri”. Il talento friulano pare si stia ponendo domande sul suo futuro all’ ombra del Vesuvio. Stando a quanto si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Napoli addirittura potrebbe dover gestire la “grana” Meret nelle prossime settimane. Il portiere ex Udinese è stato pagato circa 25 milioni dagli azzurri ma ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita. Per lui peraltro sarebbero stati disposti anche allenamenti particolari per migliorarne la tecnica tra i pali e nel gioco con i piedi. Aspetti importanti per Gattuso, con il tecnico che continuerà a valutare i progressi fatti dal portiere. Il futuro di Meret però, in questo momento, resta un grosso punto interrogativo.