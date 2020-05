Il futuro di Arek Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2021, e per ora non c’è nessun accordo per il prolungamento. Sul 99 azzurro ci sono 3 squadre: Juventus, Schalke 04 e Atletico Madrid. Il presidente Aurelio De Laurentiis valuta il proprio centravanti non meno di 40 milioni di euro.