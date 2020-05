Le regole del Napoli: la prima max 4 giocatori in ogni campo

Ci sono ormai due mesi alle spalle, nella cupa tristezza che è appartenuta a chiunque, anche al Napoli, in una dimensione surreale che ha bruciato energia e visioni, oltre che una speranza che almeno adesso si annusa nell’aria fresca di giorni nuovi. C’è un calendario, almeno quello, secondo il Corriere dello Sport, in cui ci si può specchiare, almeno sino a prova contraria, e che prevede uno spazio libero, centodieci metri a disposizione di quattro calciatori per ognuno dei turno: si arriverà separati, chiaramente, ognuno nella propria auto, già pronti per correre, con magliette e pantaloncini; si resterà per un’ora circa, a distanza ragguardevole, poi si ripartirà, stavolta verso casa, per farsi una doccia. Castel Volturno è aperto a metà, perché sarà possibile accedere direttamente ai tre campi, mentre saranno inaccessibili gli spogliatoi, le palestre, gli uffici della sede. Ci sarà Gattuso, con i suoi uomini, ci saranno i dottori, i due fisioterapisti, nessun altro, né collaboratori, né massaggiatori, né magazzinieri, né figure dirigenziali.

La Redazione