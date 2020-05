In attesa del nuovo protocollo, posticipato il Consiglio FIGC

Bisogna approfondire, studiare e verificare il protocollo prima di poter dare l’ok alla ripresa. In attesa che ciò avvenga è stato posticipato il Consiglio Figc programmato per venerdì: «È stato posticipato per la necessità di maggiori approfondimenti», ha spiegato la Figc che attende l’incontro con il comitato scientifico (c’è stato ieri un contatto e l’incontro è programmato domani) per mettere a punto il nuovo protocollo, e il nuovo decreto del Governo atteso per la prossima settimana. Oggi intanto la cancelliera Merkel decide in Germania.

