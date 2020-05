Il Nizza rispedisce Adam Ounas al Napoli: “Auguri per il prosieguo!”

C’è chi ha già deciso di fermarsi, invece, è successo in Francia, dove adesso si possono (quindi) pure ufficializzare alcune mosse per il futuro: il Nizza, ad esempio, ha scelto la strada della comunicazione via social e sul proprio sito ha salutato Adam Ounas. «Ritorna al Napoli, che lo aveva prestato alla fine della finestra di mercato estiva: in sedici presenze di campionato e tre di Coppa, ha segnato quattro gol e realizzato altrettanti assist. Il Nizza gli augura successo per il prosieguo della carriera». Ora il franco-algerino tornerà a Napoli e il club azzurro deciderà il suo futuro.

La Redazione