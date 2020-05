Il Napoli ha fatto il massimo, ora la palla passa a Mertens

Oggi Dries Mertens compie 33 anni, però ancora non si è fatto il regalo per il suo futuro, ovvero la destinazione per la prossima stagione. Con il Napoli ha il contratto in scadenza a Giugno e in Italia non vorrebbe maglie diverse da quella azzurra. L’offerta del club di De Laurentiis è stata fatta al belga, però non mancano le sirene, soprattutto dalla Premier League e la Ligue 1. In Inghilterra il Chelsea con la leggenda Lampard, sarebbe una tentazione a livello di ambizioni e di fascino, c’è il Newcastle che con la nuova proprietà potrebbe esserci sterline e tante. In Francia c’è il Monaco, ma sembra defilato, mentre in Italia Inter e Milan. La sensazione, come riporta il CdS che nella testa del bomber del Napoli è primo i partenopei, secondo il Chelsea e infine i nerazzurri del connazionale Lukaku. Osta al calciatore fiammingo l’ultima parola, con AdL che sta alla finestra.

La Redazione