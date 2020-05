Il “Gallo” Belotti, cash e contropartita: si può trattare

Il Napoli sta valutando e provando ad arricchire il suo parco attaccanti, questo appare ormai chiaro. E l’interessamento per il “Gallo” Belotti, punta granata, pare essere evidente. Oggi ne parla anche La Stampa. Si legge che dal capoluogo partenopeo continuerebbero ad arrivare segnali di interesse insistenti. Al tecnico azzurro sia le caratteristiche tecniche del calciatore sia il suo essere protagonista e trascinatore in campo. Arrivarci, però, non appare semplicissimo, ma il Napoli ha una carta da giocarsi e si chiama Petagna. Lo scenario potrebbe essere questo. Belotti potrebbe approdare in azzurro in “cambio” di 20-25 milioni al club di Cairo più la punta attualmente in prestito alla Spal. Anche perchè, proprio dalla Spal, arriverà al Torino il nuovo DS, Davide Vagnati.