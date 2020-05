Giuffredi (agente): “Sepe è maturo può tornare a Napoli da titolare”

In casa Napoli tiene banco la situazione portieri, chi difenderà la porta il prossimo anno? Continua il ballottaggio tra Ospina e Meret, ma intanto torna in auge il nome del napoletano Luigi Sepe, passato al Parma due anni fa visto il poco spazio in azzurro. «Piace tantissimo a Gattuso, che preferisce Ospina a Meret per il palleggio, e la caratteristica più importante di Sepe è proprio quella di saper palleggiare, con i piedi lui è fortissimo» queste le parole dell’agente Mario Giuffredi a Radio Marte. Poi continua: «Sepe ha dimostrato di essere forte sotto tutti i punti di vista, ha fatto due anni importanti a Parma e ora può essere maturo per tornare e fare il titolare al Napoli. Però la strada è ancora lunga» ha continuato Giuffredi, tra i cui assistiti figura anche Davide Faraoni: «Anche lui piace a Gattuso e a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino deve andare via Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a Napoli a prendere il suo posto».