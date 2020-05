Femminile – Laura Fusetti (dif. Milan): “Papà è il mio primo tifoso. Grande appoggio da parte del club”

Numero di maglia? Sei. Alla richiesta gli addetti dell’Ufficio numeri devono essersi guardati col risolino che forma la rughetta all’angolo della bocca, tra un “si vabbè” e un “anvedi questa”, anche se a Milano “anvedi” non si dice. Numero, dunque? Sei. Lo ha sempre portato e il numero è il nome per un calciatore, quindi la firma. Dunque signorina? Signorina a 27 anni, insomma… Maglia numero 6, ha ribadito. Signorina, signorina, ma lo sa che la numero 6 era di Franco Baresi e che è stata ritirata? Il sei, nel pallottoliere rossonero, è chiuso in bacheca. Punto. Ah… Quindi, signorina? Numero 6. L’insistenza implora una deroga, ma bisogna chiedere il permesso a sua maestà il capitano: Franco Baresi lo accorda e Laura Fusetti, altrettanto difensore, così ha rimesso in campo il 6 rossonero. Eccola ai microfoni del CdS:

Ha un altro desiderio ora? «Tornare in campo. Non vediamo l’ora di giocare. Il momento è difficile, però c’è bisogno anche di emozionarsi di nuovo. Dopo due mesi io il rischio me lo prendo. Non ci si può fermare davanti alle paure. Noi siamo pronte, appena ci dicono partite, partiamo».

Il Milan paga i contributi, Gazidis vi manda messaggi per mostrarvi che la società è vicina, insomma un’isola felice… «La società non ha toccato i nostri stipendi. Maldini, Gazidis sono sempre disponibili, tengono a noi come a tutte le categorie dei maschi. Spero di restare al Milan a lungo. Non amo cambiare perché una squadra per me diventa una seconda casa».

Lei, il virus e la quarantena. «All’inizio capivo che era grave, ma non che fosse così di massa. C’era il timore di contagiare ed essere contagiati. Mi lavavo mille volte le mani. Sono rimasta a Milano con sette compagne italiane e le straniere. Ci è andata bene, abbiamo un giardino per correre e fare esercizi».

Cosa le manca di più? «Le partite, che sono il momento di puro divertimento. E poi il ritiro pre-gara con la squadra».

La sua storia calcistica comincia dal fratello maggiore? «No, no, la “colpa” semmai è di mio padre, Patrizio, era calciatore dilettante e la domenica andavo a vederlo giocare. Alla fine lo aspettavo in campo col pallone, mentre faceva la doccia qualche suo compagno giocava con me».

Sua madre Gianpiera contenta? «Non si è mai opposta. Era solo avvilita per tutte le lavatrici che doveva fare e per i calzettoni bucati da cucire».

È partita dall’oratorio, coi maschi, fa la differenza? «Ho chiesto una squadra e c’era solo l’oratorio vicino a casa. Aver giocato coi maschi credo che abbia formato i piccoli pezzi del mio carattere: dovevo far capire che non mi dovevano prendere in giro e che avevano bisogno anche di me. Insomma, ti fai le ossa».

La sua famiglia la segue? «Sempre. Papà soprattutto è il mio primo tifoso. Da piccola sai le sgridate dopo le partite! E’ felice perché sono riuscita a fare del calcio un lavoro».

Il suo tempo libero nella normalità e nella clausura? «Di tempo libero ora ne ho troppo e quindi, oltre alla lettura e in mancanza degli amici, mi sono messa in cucina. Ho rivisto tutto Harry Potter e leggo fantascienza, mi libera dai pensieri».

Nata centrocampista, finita difensore contenta? «In difesa, come mio padre, ci sono finita da qualche anno, anche per l’avanzare dell’età, sono vecchia! Il centrale è uno che deve farsi rispettare. Cattiva? No, ma grintosa, determinata. Che i difensori menino è una favola, gli attaccanti sono peggio. Sono laureata in Scienza e tecnologia della ristorazione, ma quando sono andata al Brescia ho dovuto scgliere tra calcio e lavoro, era la mia occasione della vita, ho detto “provo”. I miei genitori mi hanno supportato».

Per quale squadra tifa? «Da piccola per la Juve, nonostante mio padre sia interista. Ma ne ho fin sopra i capelli! Il calcio lo guardo e lo gioco, può bastare. E’ chiaro però che simpatizzo per il Milan. Il mio idolo è Puyol, uno che non mollava un colpo, ma tranquillo e diplomatico, è il prototipo del difensore ideale».

Cosa è cambiato per voi calciatrici dopo i Mondiali dell’anno scorso? «Tante persone si sono avvicinate al calcio femminile. Ci scrivono, ci fermano e chiedono autografi. Prima si giocava davanti ai genitori, ora abbiamo gli spalti pieni. Tutto questo però va coltivato, ci vuole tempo perché si radichi».

In due stagioni di Milan dalla Morace a Ganz, meglio essere allenate da un uomo o una donna?

«Per me è indifferente: se uno è bravo e determinato insegna allo stesso modo, ogni tecnico dà qualcosa di sé. Ganz ci sta dando tanto a livello emotivo, è coinvolgente, si vede che gli piace allenarci».

Ha un sogno piccolo? Uno che si realizzi subito? «Giocare in Champions: ci sono arrivata col Brescia e voglio tornarci col Milan».

Desiderio di famiglia? «Con la vita che facciamo è difficile costruire legami duraturi. Ora sono single. Però ci penso. Mi piacerebbe dare quello che ho ricevuto come figlia dai miei genitori».

L’ufficio numeri al Milan, ovviamente non esiste, abbiamo un po’ romanzato, però non è andata molto diversamente, vero? «Ho sempre avuto il numero 6. Ci tenevo ad averlo ancora. Quando l’ho chiesto al Milan hanno dovuto domandare il permesso a Franco Baresi: me lo ha concesso e per me è un onore indossarlo. Una volta è venuto a vedere una partita, gli ho potuto dire “grazie”, solo questo, incapace di pronunciare altro per quanto sono timida e parlo poco. Lui pure… figuratevi il silenzio». Grazie, prego, fine.

La Redazione