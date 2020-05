Fatti i tamponi: Insigne & Co. pronti per il Napoli del “Santone” Gattuso

Tre auto sono partite poco dopo l’alba dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Policlinico Federico II in direzione delle abitazioni dei calciatori e dello staff azzurro: l’operazione tamponi è iniziata molto presto, attorno alle 7,30 e i primi ad essere tamponati sono stati Gattuso a Posillipo (il tecnico ha un look inedito: barba lunga) e Meret a Pozzuoli. Il Napoli ha sottoscritto un protocollo con la facoltà di medicina e l’azienda sanitaria della Università napoletana: saranno loro, i medici coordinati da Luigi Califano, presidente della facoltà di Medicina, e dalla professoressa Maria Triassi del Dipartimento di Sanità Pubblica e tra i responsabili dell’Unità di Crisi alla Federico II, a processare i tamponi del Napoli e, quindi a dare il via libera alla ripresa degli allenamenti, quelli individuali. «In tanti sperano la ripresa delle attività, ma devono essere fatte in sicurezza. La polemica sui calciatori che tolgono tamponi alla gente comune? Non si tolgono tamponi a nessuno perché ormai ce ne sono per tutti», ha spiegato Califano a Radio Punto Nuovo.

Gattuso in versione Santone

