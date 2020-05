Ex Napoli ha aperto gli allenamenti nel Chievo

Le altre squadre in campo a gruppi:

PORDENONE – E’ ripartita ieri l’attività del Pordenone, con allenamenti facoltativi per la squadra. Lavoro rigorosamente a porte chiuse, senza la possibilità di utilizzare strutture diversi dai campi di gioco e i servizi collegati. Operativo soltanto il presidio tecnico-sanitario strettamente necessario, per salvaguardare la sicurezza di atleti e ambienti. Nel frattempo è stato messo in scaletta lo svolgimento dei test sierologici.

CITTADELLA – I giocatori che sono rimasti a Cittadella si stanno allenando al Tombolato: la società ha autorizzato l’utilizzo del campo e non degli spogliatoi, con ingresso alla struttura a gruppetti di due-tre alla volta mantenendo le distanze di sicurezza. Si lavora sulla base dei programmi personalizzati stilati dal preparatore.

CHIEVO – Il Chievo è in campo da due giorni al centro sportivo di Veronello, già sanificato e sistemato, per il lavoro individuale. Il primo ad allenarsi è stato Giaccherini.

Fonte: C dS