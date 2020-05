Dries Mertens: “Fatto il primo tampone e mi auguro che tutto finisca presto”

In un’intervista rilasciata ad un giornale belga Voetbalkrant, Dries Mertens parla del primo dei due tamponi fatti in casa, in attesa di tornare agli allenamenti a Castel Volturno, riportato anche dai colleghi di calaciomercato.com. “Nelle ultime ore ho fatto il primo tampone e l’infermiere che è venuto alla mia porta ha detto che è un mio fan e rispetta quello che faccio. Gli ho chiesto qual’è l’aspetto più difficile di quest’ultimo periodo, lui mi ha risposto quello di riabbracciare i figli, visto che lavoro in ospedale. Ho pensato che è una storia molto triste, noi come calciatori daremo sempre una mano nella distribuzione delle mascherine, mi auguro che finisca presto”.

La Redazione