CORONAVIRUS – Ancora in aumento i decessi, in aumento i pazienti guariti e dimessi

Come ogni giorno arrivano i dati per quanto riguarda la pandemia del Coronavirus, emanati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. In aumento i decessi nelle ultime 24 ore, in tutto 364, mentre oggi record assoluti tra pazienti guariti e dimessi: 8014, infine segno meno anche per i pazienti positivi 6939

Decessi – 364

Pazienti guariti e dimessi – 8014

Pazienti positivi – 6939

La Redazione