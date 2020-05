Chiariello: “Mertens? Il vero dilemma è il mal di pancia di Meret”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Sfogliamo la margherita: Mertens sì o Mertens no? Non è solo lui il problema. Si sottovaluta che Meret ha dei mal di pancia: se non ha garanzie da titolare, uno come lui in panchina non ci sta. Siamo proprio sicuri che è intelligente perdere un talento del genere? Siamo sicuri che è meglio passare a Sepe-Ospina che Meret-Ospina? Il Napoli dovrebbe assolutamente convincere Gattuso, ne ho visti pochi di talenti come lui ultimamente. Meret ci ha fatto vedere che talento è, sarebbe stupido non farlo fiorire completamente”.