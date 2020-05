CALCIO GIOVANILE- C’e’ una “Campania” che ci crede davvero!!

Calcio giovanile- Di seguito una breve analisi sullo stato di salute dei vivai degli altri club campani nell’anno più nero per lo sport nazionale.

Il calcio giovanile con ogni probabilità fungerà nella prossima stagione da vero e proprio polmone per quelle società che hanno dimostrato di credere davvero nell’importanza di costruire un vivaio di qualità. Chi ha scelto bene in passato, infatti, potrebbe molto presto ritrovarsi in casa calciatori pronti per la prima squadra riducendo le spese di mercato, o addirittura produrre dei veri talenti da cedere a peso d’oro a club più blasonati.

E la Campania è da sempre terra fertilissima di talenti, spesso sbocciati al Nord dove ci sono notoriamente più mezzi per acquistare e dare il convitto a campioncini in erba. Vero, spesso, ma non sempre perchè già il Napoli negli ultimi anni con l’avvento di Gianluca Grava ha cercato di tamponare questa fuga. Ma la società partenopea non è l’unica ad aver rilanciato il calcio giovanile campano, perchè esistono altre compagini che stanno trasformandosi in piccole eccellenze.