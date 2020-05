Vigorito: “La rosa del Benevento è importante, va solo impreziosita”

IL LAVORO CONTINUA

In ogni caso, società e staff tecnico sono già al lavoro per la prossima stagione. Che ovviamente si prevede nella massima serie (“... altrimenti cambierebbe tutto...”, sbotta). Il patron ribadisce che il direttore sportivo Pasquale Foggia e il tecnico Pippo Inzaghi hanno cominciato a lavorare al nuovo progetto tecnico già dagli inizi dello scorso marzo: sono stati contattati sia giocatori di nome del massimo campionato, sia atleti dei tornei esteri per portarsi avanti con la programmazione della prossima annata agonistica: «Ci sono parecchi contatti caldi, alcuni sono stati già bloccati», spiega ancora Vigorito. I nuovi andrebbero a completare un mosaico che è già di grande levatura, visti i risultati ottenuti quest’anno in Serie B: «Abbiamo già una rosa importante, che non va certo smantellata, ma solo impreziosita. Avremo bisogno ancora una volta del sostegno di tutti, della città e delle Istituzioni». Fonte: CdS