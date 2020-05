A Nyon si seguono con attenzione l’evolversi delle varie situazioni con un occhio al calcio femminile

A Nyon c’è anche grande attenzione al calcio femminile: la speranza è che, oltre ai campionati degli uomini, nelle varie nazioni finiscano anche quelli delle donne. In Italia mancano 6 giornate al termine e il movimento femminile aspetta lumi. Probabilmente dopo il 17 Maggio, si prenderà una decisione in merito sul ritorno o meno al calcio giocato in serie A, B, C e Coppa Italia.

La Redazione