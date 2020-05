Un anno dalla vittoria della Liga, Martini: Fu un sogno!

Mattia Martini, uno dei più importanti manager italiani, proprio un anno fa alzava al cielo il titolo di

Campione di Liga con l’Atletico Madrid, un trofeo vinto grazie alle sue intuizioni di mercato.

Oggi lo abbiamo raggiunto ad Agliana, per ricordare una parentesi di carriera che difficilmente dimenticherà

nella sua vita.

Brividi, cosa si prova a vincere la Liga con un top club mondiale come l’Atletico Madrid? “Le emozioni che vivi in quei momenti non riesci a descriverle: sono incontrollate, frenetiche, si susseguono

e tu non le riesci a catturare fino in fondo. Fu un sogno. So solo che da festeggiare nei Paesi Baschi contro il Real Sociedad, mi sono trovato poi sul pullman a continuare la festa, per poi finire davanti ad oltre 70.000 persone applauditi al Wanda Metropolitano, prima di Atletico Madrid-Siviglia maschile ed all’addio al club di Capitan Godin”.

Il momento più bello? “Mi ricordo che mentre alzavo la Coppa ho ripercorso tipo tutti i miei sacrifici: dal cameriere fatto sulla Sala a Pistoia, all’operaio all’etichettificio AlfaZeta di Seano, fino a tutti gli esami dati e la laurea ottenuta studiando su treni ed aerei, per arrivare a tutto il cammino fatto nel calcio”.

Giovane, giovanissimo, ma di successo e vincente. Il segreto? “Voglio ricordare che comunque, prima di vincere, ho perso tanto: una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, uno Scudetto ed una Coppa della Regina. Ed ho conquistato una Liga ed una Supercoppa Italiana. Il segreto non c’è, c’è il lavoro… Quello quotidiano. E c’è la fame”.

Per il futuro, cosa si aspetta da Mattia Martini? “La stessa voglia e volontà di continuare a migliorarsi, per raggiungere nuovi obbiettivi: la vittoria, come la sconfitta, non è mai definitiva e va sempre riconquistata”.

