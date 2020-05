Mentre si cerca il modo per far ripartire il calcio, in Francia la Ligue 1 è ufficialmente chiusa e si può già pensare al mercato. Il Nizza, attraverso il suo sito ufficiale, comunica che non riscatterà Adam Ounas, autore di una stagione a corrente alternata con la compagine francese, perciò tornerà a Napoli. Il club azzurro ora dovrà trovare una nuova squadra per l’esterno franco-algerino.

La Redazione