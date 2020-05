Torino – Riprendono gli allenamenti: La situazione granata

TORINO

Ripresa degli allenamenti prevista per giovedì o venerdì, non prima. Da domani (giorno in cui al Filadelfia si celebrerà la commemorazione del Grande Torino) verranno effettuate le pratiche di sanificazione del centro sportivo e programmate le visite mediche dei calciatori, tutti rimasti in Italia. Gli allenamenti potrebbero riprendere a gruppi di tre per campo, al Filadelfia sono due i campi quindi i turni previsti di 90-120 minuti coinvolgerebbero sei giocatori alla volta, che al termine lasceranno la struttura senza fare la doccia. Fonte: CdS