Costo elevato dei tamponi, De Laurentiis propone lo “scambio merce”

Si legge oggi su Repubblica che Il Napoli si è impegnato ad uno screening accurato dei propri calciatori prima e durante per garantirne lo stato di salute. Il semaforo è finalmente diventato verde e si può riprendere il calcio con gli allenamento, ma la ripresa non è così semplice come si crede, Riporta inoltre Il Napolista che sono previsti 140 tamponi a settimana, 4 in 7 giorni a gruppi di 35. La gestione è tutta nelle mani del presidente De Laurentiis e dell’addetto del marketing Formisano che sono partiti alla caccia dei tamponi, ma non tamponi qualsiasi.Il Napoli li vorrebbe gratis, in cambio di buona pubblicità. I tamponi costano: 51 euro l’uno, 7.140 a settimana. Spese nude. Prelievi a domicilio, guanti che non arrivano più dalla Malesia, costo dell’alcol da 0,60 a 5 euro per litro, i preziosi reagenti, e altro.