Si inserisce il Real Madrid nella corsa per l’acquisto di Koulibaly

Come ogni sessione estiva di mercato, Kalidou Koulibaly ha diverse pretendenti e neanche quest’anno non farà alcuna differenza, anzi aumenteranno i club che lo vogliono acquistare. Dopo il Psg, le due di Manchester, il Newcastle e il Liverpool, si aggiunge il Real Madrid. I blancos hanno ottimi rapporti con il suo agente Ramadani, senza contare che Zidane è uno dei maggiori sponsor del difensore senegalese. K2 viene da una stagione dove non ha certamente brillato, anzi spesso non ha mostrato le sue immense qualità, compreso l’infortunio che lo ha tenuto fermo un mese e mezzo. De Laurentiis però non farà sconti, chiede per Koulibaly 100 milioni, del resto come dice Giuntoli, i gioielli azzurri non si svendono e il difensore ex Genk non farà eccezioni. Le pretendenti non mancano, come conferma il CdS, ma come si suol dire pagare moneta, vedere cammello.

La Redazione