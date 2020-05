Benevento: Allenamenti individuali per evitare le corse nei parchi

ALLENAMENTI INDIVIDUALI

Una cosa è certa: senza una presa di posizione netta da parte del Governo poche società saranno disposte a riprendere gli allenamenti secondo i protocolli medico-scientifici studiati. Si potrebbero, questo sì, riaprire le strutture ai calciatori che ne facessero richiesta per allenamenti individuali, così da evitare che qualcuno di essi continui ad allenarsi nei parchi o in aree di campagna dove certamente la sicurezza non è garantita. Ma il Benevento sembra non avere alcun intento di riprendere gli allenamenti in questo modo. Fonte: CdS