Riprendono gli allenamenti: Domani tocca a Roma, Parma e Sampdoria

SAMPDORIA

Ripresa fissata per mercoledì al centro sportivo di Bogliasco, dove ci sono tre campi di allenamento, uno dei quali in erba sintetica. Tutti i giocatori sono a Genova.

PARMA

A Collecchio ci sono quattro campi regolamentari e uno di dimensioni ridotte. La società ha approntato un programma di ripresa che potrebbe iniziare mercoledì. Non è prevista la presenza di membri dello staff tecnico e per i giocatori ci sarà un accesso limitato per fasce orarie, con spogliatoi, palestra e uffici completamente chiusi e inutilizzabili. Saranno garantite ampie distanze tra atleti, con un numero limitato in contemporanea per ogni campo da gioco.

ROMA

Oggi riaprono i cancelli di Trigoria, per i giocatori visite cardiologiche e test. Gli allenamenti avranno inizio tra mercoledì e giovedì, perché il decreto della Regione Lazio indica la ripresa per gli allenamenti individuali da mercoledì. Cinque gruppi di massimo sei persone al lavoro su cinque campi diversi. Sono previste due sessioni: una al mattino e una al pomeriggio. I giocatori al termine dell’allenamento torneranno a casa, niente ritiro ma le docce si potranno fare nel centro sportivo visto che ci sono 36 camere complessive. A Trigoria si entra solo dopo la misurazione delle temperatura e rigorosamente con mascherina. Fonte: CdS