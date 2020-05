Ripresa degli allenamenti: Molti club attendono sviluppi dal Governo

BRESCIA

Via libera agli allenamenti individuali, ma il Brescia resta fermo al palo. Per il momento non è stato stilato alcun programma. E non c’è fretta di decidere tanto è vero che Lopez non è ancora rientrato dall’Uruguay. Non convocati i giocatori.

CAGLIARI

Si prende tempo in attesa di poter agire sulla base di un protocollo unanime messo a punto dalla Lega. Nonostante il via libera della Regione e del Governo, il Cagliari oggi non sarà in campo ad allenarsi perché prima vuole notizie certe sul piano sanitario. La struttura di Assemini è pronta a ricevere Nainggolan e compagni ed ha gli spazi necessari perché si possa lavorare in piena sicurezza nel rispetto delle norme, ma prima di passare alla fase organizzativa, lo staff attende un protocollo sanitario ben definito che garantisca la salute di tutti i tesserati.

FIORENTINA

Nessuna corsa. In questo momento il club è in attesa di conoscere gli sviluppi anche sulla base del nuovo protocollo medico. Il centro Astori, eventualmente, tornerà ad aprire il cancello dell’unico campo in erba a disposizione nei prossimi giorni. Lì si potranno allenare – correre – al massimo 3-4 calciatori a volta. Nelle prossime ore sarà stabilito anche come calendarizzare i test medici. Resteranno chiuse la palestra, la piscina, i sanitari e tutta l’area coperta del centro, inclusi gli uffici. Ribery, unico ancora all’estero, ancora, non è stato richiamato: continua a lavorare nella sua villa di Monaco di Baviera.

GENOA

Le strutture del centro sportivo Signorini di Pegli sono state sottoposte ad ulteriore sanificazione dopo l’opera di restyling di qualche mese fa. Il club non ha fornito comunicazioni più dettagliate circa lo svolgimento degli allenamenti. Saranno rispettati i parametri di distanziamento sociale per le sedute individuali, comprese quelle nella nuova palestra. Altri aspetti organizzativi sono in fase di messa a punto e tutti i giocatori sono a Genova.

SPAL

Senza il protocollo firmato da Figc e Governo non riapre il centro sportivo G.B. Fabbri. La società biancazzurra ha preso tempo e al momento non ha reso note nemmeno le modalità con le quali intende ripartire una volta che l’ok governativo si affianchi a quello già concesso dal governatore Bonaccini. Il centro spallino è dotato di quattro campi, due di dimensioni regolamentari e due ridotti, e probabilmente in ognuno di essi verrebbe consentito l’utilizzo di due giocatori alla volta (uno ogni metà campo).

UDINESE

Niente ripresa degli allenamenti nonostante il via libera della circolare del Viminale di ieri mattina e dell’ordinanza del Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga emessa nel pomeriggio; in quest’ultimo documento è prevista anche la presenza di un istruttore per gli allenamenti di tutte le discipline sportive. La società bianconera è in attesa dei protocolli delle autorità sanitarie. Per cui rimangono sospese tutte le attività che vengono svolte al Centro Sportivo Bruseschi, che pertanto rimarrà ancora chiuso.

VERONA

Ci si sta attivando in queste ore per garantire il rispetto scrupoloso del protocollo sanitario. La data di inizio delle sedute individuali allo Sporting Center Paradiso di Peschiera del Garda (tre campi, tutti in erba naturale) verrà comunicata a procedure ultimate. Fonte: CdS