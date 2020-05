OBIETTIVO NAPOLI – Asta internazionale per Sarr del Nizza

La Ligue 1 in questi anni è stato uno dei campionati dove il Napoli ha fatto i maggiori affari e vorrebbe ripetersi con il difensore del Nizza Sarr. Il connazionale di Koulibaly è esploso negli anni dove ha avuto come allenatore Favre, attualmente al Borussia Dortmund. Il difensore di 21 anni, compiuti da 4 mesi, come conferma il Corriere dello Sport, ha diversi estimatori, oltre al Napoli, anche dalla Germania e la Spagna. Quando ci sono le aste è sempre difficile poterla spuntare, il club azzurro sta alla finestra e attende come agire.

La Redazione