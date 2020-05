Meret in cerca di una soluzione in vista di EURO 2021: restare o andare?

Meret è sempre più un rebus in casa Napoli; l’alternarsi con Ospina ha creato un malcontento generale, perchè Alex vuole giocare per guadagnarsi l’europeo; ragione questa che sta spingendo il portiere ex Spal guardarsi in giro. Il Napoli comunque non resta a guardare, anche perchè il portiere Italiano, ha un lungo contratto con i partenopei e ADL e Giuntoli faranno di tutto per convincerlo a restare. Restare, infatti, sarebbe quasi l’unica scelta, perchè tutte le big italiane sono coperte, tranne che Donnarumma non lasci libero un posto al Milan, che vede però, in caso dell’addio del portiere napoletano, Musso in pole position.